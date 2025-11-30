Ballando con le Stelle 2025 | Andrea Delogu vince la puntata eliminato Paolo Belli

La conduttrice de La Porta Magica ha emozionato tutti quanti con la presa ad angelo sulle note di Dirty Dancing. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu vince la puntata, eliminato Paolo Belli

Argomenti simili trattati di recente

"È solo uno show del sabato sera, ma quella di Delogu e Perotti a Ballando con le Stelle è un’impresa che culmina in un’immagine commovente che sembra il finale di un film. Ma di scritto qui non c’è nulla" A cura di Andrea Parrella - facebook.com Vai su Facebook

"Non è mai troppo tardi per cominciare a vivere meglio: l'avventura di Ballando con le stelle e la preparazione dei mesi precedenti l'inizio del programma mi hanno davvero cambiato la vita per sempre". #Auguri a @LambertucciR, nata oggi nel 1945. @Monda Vai su X

Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu vince la puntata, eliminato Paolo Belli - Cos'è successo nella puntata di Ballando con le Stelle del 29 novembre: la vittoria di Andrea Delogu, l'eliminazione di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina e la classifica. gazzetta.it scrive

Ballando con le Stelle, pagelle: il volo di Andrea Delogu (9), il chiarimento di Fognini (5) - Promossi e bocciati e top e flop della decima puntata del dance show di Milly Carlucci in onda sabato 29 novembre ... libero.it scrive

Le pagelle della decima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Andrea Delogu mette la freccia e sorpassa tutti - Barbara D'Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical sono gli altri semifinalisti. Segnala iodonna.it