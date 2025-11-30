Ballando Barbara D’Urso scivola durante la prova | momento di tensione

News tv. – Ballando con le Stelle torna al centro dell'attenzione con un episodio che ha segnato la decima puntata: Barbara d'Urso è stata protagonista di una caduta improvvisa durante la prova di freestyle insieme al ballerino Pasquale La Rocca. L'incidente, avvenuto proprio nei momenti finali della coreografia sulle note di Dancando Lambada, ha generato attimi di tensione sia tra il pubblico che tra i giudici, lasciando il segno su una serata già molto attesa dai telespettatori.

