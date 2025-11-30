Balestro Cittannova finisce in ’spam’ ma è solo un disguido tecnico

Il mondo della balestra in fermento in città per un disguido, si parla di una pratica finita in ’spam’ a Firenze in casa della Regione Toscana, che, partita regolarmente da Massa Marittima, dalla sede del Terziere Biancorosso di Cittannova, non risulta pervenuta e quindi il Terziere Biancorosso non è nell’elenco delle rievocazioni storiche toscane. Nel librone della Regione ci sono infatti correttamente inserite le denominazioni di Borgo, Cittavvecchia e dei Terzieri ma non quella di Cittannova. Una mancanza che ha destato e sta destando un certo malumore nella zona alta della città, quella che vanta i colori bianco e rosso al Balestro, ma, come afferma il Priore Andrea Franchellucci (foto), tutti tranquilli si tratta solo di una disattenzione che sarà rettificata presto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

