Bagnoli bonifica iniziata sulla colmata

Bagnoli dovrebbe divenire finalmente protagonista di una bonifica attesa da anni dai napoletani. La città nel 2026 dovrebbe già riconquistare una parte di mare. Ne scrive nell’edizione odierna. Di seguito una selezione operata da gbt-magazine. Bagnoli, le parole del sindaco Manfredi. Il sindaco, nonchè commissario di Bagnoli, Gaetano Manfred i ha inviato una relazione che presenta tempi certi al Governo. “«Il cronoprogramma degli interventi prevede che la parte relativa alle opere a mare e a quelle sulla colmata, saranno completate nell’estate del 2026». Lo scrive il sindaco e commissario di Bagnoli Gaetano Manfredi nella relazione che sta sul tavolo del Governo da circa una settimana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bagnoli, bonifica iniziata sulla colmata

Contenuti che potrebbero interessarti

Mare libero e gratuito Napoli. . Il commissario del Governo per la bonifica di Bagnoli, nonché sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato l’allargamento del porto turistico di Mergellina e nuovi ormeggi a Nisida e San Giovanni a Teduccio. Prendiamo - facebook.com Vai su Facebook

Bagnoli, sulla colmata è iniziata la bonifica: «Sarà pronta in estate» - Da capannoni abbandonati e inquinati dagli indrocarburi a “Polo tecnologico ambientale” e “Farm marine” della Stazione zoologica Anton Dohrn delle acque blu di Bagnoli. Secondo ilmattino.it

Bagnoli, avanzano i lavori sulla colmata: il sito si prepara all’America’s Cup - A Bagnoli proseguono senza rallentamenti gli interventi di messa in sicurezza della colmata e di riqualificazione dell’area industriale ... Si legge su sciscianonotizie.it

Coppa America a Napoli: le incognite dei lavori a Bagnoli - La Regione Campania sospetta irregolarità sui lavori di bonifica di Bagnoli, nel frattempo Luna Rossa si allena a Cagliari ... solovela.net scrive