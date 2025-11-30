Posticipo domenicale per la Primavera, in campo alle 14,30 a Masone contro il Cittadella. Reduci dalle preziose vittorie ottenute con Vicenza e Padova, che hanno permesso di salire a +4 sulla penultima piazza dopo un avvio di campionato più complicato del previsto, i ragazzi di Turrini affrontano la terza forza del girone con rinnovato entusiasmo e voglia di proseguire nella striscia positiva. In mattinata, con fischio d’inizio per le 11, appuntamento interno anche per l’ Under 17, che a Novellara ospita il Sassuolo: i granata chiudono la graduatoria con 2 soli punti in 10 gare e, al cospetto della terzultima della classe, vogliono strappare il primo successo stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baby granata. La Primavera a Masone cerca il tris di vittorie