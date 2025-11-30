Baby gang pesta 17enne | Non hai pagato il debito Ragazzino in ospedale E mettono foto su WeChat

Un’aggressione brutale che parla di ragazzini che si muovono già con metodi dai contorni mafiosi. E’ una brutta storia quella che arriva da via Pistoiese, dove un cinese di 17 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani suoi connazionali. Il fatto risale a circa venti giorni fa. Il ragazzino è stato avvicinato da una baby gang composta da tre minorenni e un diciottenne, mentre si trovava in una sala biliardi nel cuore di Chinatown: il quartetto di ragazzi terribili lo aveva avvicinato per un debito che, secondo quanto riferito dalla famiglia, si è gonfiato nel corso del tempo. La vicenda ha avuto inizio circa un anno fa, quando il ragazzo, allora sedicenne, aveva danneggiato il casco di un amico, causando un danno lieve, qualche graffio, ma che era stato valutato in alcune centinaia di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baby gang pesta 17enne: "Non hai pagato il debito". Ragazzino in ospedale. E mettono foto su WeChat

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Votate mettendo il like ai ragazzi della Baby Gang Crew del mascaluciese Gabriele Castiglione. É importante seguire la pagina di Ballando con le stelle per validare il voto e scrivere fra i commenti BABY GANG CREW!!! Francesca - facebook.com Vai su Facebook

LEVA, ZOFFILI #LEGA: “PDL LEGA GIÀ DEPOSITATA DA TEMPO. PRIORITÀ ANCHE PER CONTRASTARE BULLISMO E BABY GANG”. Roma 28 nov. - “La Proposta di legge della Lega, della quale sono primo firmatario, per reintrodurre la nuova leva univer Vai su X

Baby gang pesta 17enne: "Non hai pagato il debito". Ragazzino in ospedale. E mettono foto su WeChat - Il minorenne cinese un anno fa avrebbe rotto il casco a un connazionale. Lo riporta msn.com

Picchiato dalla baby gang: “Non hai pagato il debito”. Gli spaccano il naso e mettono la foto sui social - Prato, vittima un 17enne cinese che avrebbe rotto il casco a un connazionale. msn.com scrive

Galatina, aggredito dalla baby gang in stazione: 17enne finisce in comunità - La triste quanto complessa vicenda della baby gang del bosco e del ragazzo aggredito brutalmente nella stazione di Galatina, all'epoca dei fatti 16enne e oggi 17enne, si arricchisce di un nuovo ... Lo riporta quotidianodipuglia.it