Azioni grande balzo a Piazza Affari Ma gli italiani le snobbano ancora

Oltre +25% quest'anno e +19% nel 2024 per la sola Piazza Affari: nonostante fasi di mercato caratterizzate da volatilità, l'investimento azionario continua a mostrare nel tempo un potenziale di rendimento superiore rispetto ad altre asset class. L'S&P 500 americano, ad esempio, ha registrato in media un guadagno annuo del 10%. Un risultato che tuttavia molti risparmiatori italiani non riescono a cogliere pienamente, dato che mantengono una forte preferenza per il reddito fisso: solo il 15% del patrimonio finanziario delle famiglie è investito in equity, secondo i dati dell'Associazione italiana private banking.

