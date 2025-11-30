Avvocati Unaep | IA fondamentale per decisioni rapide e eque

Romadailynews.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – “ Il sistema giudiziario italiano, sempre più bisognoso di rapidità ed equità, dovrebbe adottare un modello ibrido in cui l’IA e il sistema giustizia umano, inteso come difensore e giudice, collaborino per migliorare l’efficienza e la qualità delle decisioni “. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dagli Stati Generali dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) svolti ad Assisi. “ L’Intelligenza Artificiale  – ha detto il  presidente Unaep Antonella Trentini  –  deve essere utilizzata non solo come supporto all’analisi dei dati e alla proposta di soluzioni, ma come vero e proprio ausiliare dell’avvocato e del giudice per accelerare definitivamente la giustizia italiana, lasciando all’avvocato e al giudice il ruolo di custodi ultimi della giustizia per garantire decisioni eque e conformi ai principi fondamentali del diritto “. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

avvocati unaep ia fondamentale per decisioni rapide e eque

© Romadailynews.it - Avvocati Unaep: IA fondamentale per decisioni rapide e eque

Scopri altri approfondimenti

Giustizia, avvocati Unaep: IA strumento fondamentale per decisioni rapide - (askanews) – “Il sistema giudiziario italiano, sempre più bisognoso di rapidità ed equità, dovrebbe adottare un modello ibrido in cui l’IA e il sistema giustizia umano, inteso come difen ... Lo riporta askanews.it

IA in tribunale. Le regole degli avvocati - Intelligenza artificiale (IA) può aiutare il lavoro degli avvocati nella ricerca di sentenze, nell’elaborazione di pareri, nella revisione contrattuale e nell’analisi predittiva delle decisioni ... Da ilgiorno.it

Riforma giustizia, Unaep a Nordio: tutelare ruolo avvocati - "Gli avvocati Unaep che lavorano per la Pubblica amministrazione seguono con estrema attenzione il progetto di riforma a cui sta lavorando il ministro Nordio". Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Avvocati Unaep Ia Fondamentale