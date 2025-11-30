Avellino avvia la revisione del Piano Territoriale | conferenza stampa sulle nuove linee guida del PTCP
È fissata per domani, lunedì 1 dicembre, alle 10.30, nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo, la conferenza stampa dedicata all’avvio dell’iter di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.L’iniziativa segna l’apertura del lavoro sulle nuove linee guida del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
