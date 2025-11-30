Autovelox online l'elenco di quelli validi | cosa succede se si viene multati con un dispositivo non censito

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 novembre è disponibile online l’elenco ufficiale di tutti gli autovelox autorizzati in Italia, pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta del risultato del censimento nazionale, avviato da Salvini, e realizzato grazie ai dati inviati da Comuni, Province, Regioni e altri enti responsabili della polizia stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

autovelox online elenco validiAutovelox, online l’elenco di quelli validi: cosa succede se si viene multati con un dispositivo non censito - Dal 28 novembre è disponibile online l’elenco ufficiale di tutti gli autovelox autorizzati in Italia, pubblicato dal ministero delle Infrastrutture ... fanpage.it scrive

autovelox online elenco validiAutovelox, c’è il nuovo elenco di quelli validi - Dal 29 novembre molti autovelox installati lungo le strade italiane potrebbero risultare spenti o comunque non utilizzabili per il controllo della velocità. Scrive ilfattovesuviano.it

autovelox online elenco validiAutovelox, sbloccati 17 apparecchi: torna in funzione quello sul passo Giau (da 800mila euro l'anno). L'elenco - quello che prima di essere spento fruttava qualcosa come 800mila euro l'anno - Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Online Elenco Validi