Autovelox online l'elenco di quelli validi | cosa succede se si viene multati con un dispositivo non censito
Dal 28 novembre è disponibile online l’elenco ufficiale di tutti gli autovelox autorizzati in Italia, pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta del risultato del censimento nazionale, avviato da Salvini, e realizzato grazie ai dati inviati da Comuni, Province, Regioni e altri enti responsabili della polizia stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
