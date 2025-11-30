Da ieri, i comuni, gli enti locali e le forze dell’ordine che non hanno comunicato i dati relativi agli autovelox alla piattaforma ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dovranno spegnere i dispositivi non censiti ( qui l’elenco ). Il provvedimento è stato attuato in conformità al Decreto Ministeriale n. 367 del 29 settembre scorso, che stabilisce l’obbligo di registrare le informazioni relative agli apparecchi di rilevamento della velocità, tra cui localizzazione, modello, omologazione e conformità. La piattaforma telematica, attivata dal MIT, doveva essere utilizzata da comuni e forze dell’ordine per fornire tali dettagli entro 60 giorni, scaduti ieri, 29 novembre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Autovelox non censiti: in vigore la legge che spegne i dispositivi irregolari