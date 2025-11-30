Autovelox la novità | ecco la lista completa di quelli validi Cosa fare in caso di multe

Dal 28 novembre è disponibile online l’ elenco ufficiale degli autovelox validi in Italia, a seguito del completamento del censimento nazionale dei dispositivi promesso dall’ex ministro Matteo Salvini. La scadenza per l’invio dei dati da parte di enti locali e forze dell’ordine era fissata al 28 novembre 2025. Tramite la piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ogni amministrazione doveva indicare per ciascun dispositivo: marca, modello, versione, matricola se presente, estremi del decreto di approvazione o omologazione, collocazione chilometrica e direzione di marcia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

