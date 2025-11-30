Autovelox ecco l’elenco del ministero con tutti i dispositivi autorizzati Le multe annullate e le novità | dove si trovano – Il documento

Dopo mesi di caos, fra multe contestate e battaglie in tribunale, ecco l’elenco completo che censisce gli autovelox autorizzati in tutta Italia. Nei giorni scorsi, il ministero dei Trasporti ha pubblicato una lunga lista che elenca tutti i dispositivi per la rilevazione automatica della velocità autorizzati sul territorio nazionale. Gli autovelox che non figurano in quel documento – consultabile integralmente sul sito del ministero o sul Pdf in questa pagina – andranno spenti dalle autorità locali o comunque non potranno comminare multe agli automobilisti. Il censimento del Mit. La principale novità del censimento degli autovelox è proprio la seguente: se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione non risulta inserito nel nuovo elenco ufficiale del Mit, la multa sarà nulla. 🔗 Leggi su Open.online

