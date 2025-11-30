Autovelox concluso il censimento | quelli non registrati non possono fare multe
Il 28 novembre è terminato il tempo messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti ai Comuni per il censimento degli autovelox. Tutti i municipi d’Italia dovevano comunicare i dati precisi degli apparecchi di rilevamento della velocità stradale sulla piattaforma elettronica del Mit entro questa data. I dati sono ora disponibili e possono essere consultati dai cittadini. Tutti gli autovelox che non sono presenti all’interno di questo elenco sono considerati non registrati. Come sottolineato dalle associazioni dei consumatori, questo significa che le multe emesse attraverso le rilevazioni fatte da questi apparecchi dal 29 novembre sono da considerarsi nulle. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Autovelox, concluso il censimento: online l’elenco nazionale. Multe nulle per apparecchi non registrati ilsole24ore.com/art/autovelox-… Vai su X
È online l'elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti dopo la scadenza dei tempi previsti per il censimento nazionale. Venerdì 28 novembre, infatti, sono scaduti i termini per l'invio dei dati, sull'a - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox, censimento nazionale: da oggi multe nulle per i dispositivi non registrati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Autovelox, censimento nazionale: da oggi multe nulle per i dispositivi non registrati ... Lo riporta tg24.sky.it
Autovelox in provincia di Cosenza, via al censimento. Quelli fantasma saranno “spenti” e le multe non valide - Il MIT impone l'iscrizione degli apparecchi entro il 30 novembre sulla nuova piattaforma digitale da parte di Regioni, Province e Comuni. quicosenza.it scrive
Censimento autovelox, online l'elenco nazionale degli apparecchi registrati: multe da sistemi non autorizzati - Online l’elenco ufficiale degli autovelox, alcune multe saranno annullate se da apparecchi non registrati. Lo riporta virgilio.it