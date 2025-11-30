Il 28 novembre è terminato il tempo messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti ai Comuni per il censimento degli autovelox. Tutti i municipi d’Italia dovevano comunicare i dati precisi degli apparecchi di rilevamento della velocità stradale sulla piattaforma elettronica del Mit entro questa data. I dati sono ora disponibili e possono essere consultati dai cittadini. Tutti gli autovelox che non sono presenti all’interno di questo elenco sono considerati non registrati. Come sottolineato dalle associazioni dei consumatori, questo significa che le multe emesse attraverso le rilevazioni fatte da questi apparecchi dal 29 novembre sono da considerarsi nulle. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Autovelox, concluso il censimento: quelli non registrati non possono fare multe