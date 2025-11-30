Autovelox censiti ma non omologati il caso che potrebbe riguardare anche il Sannio

Tempo di lettura: 3 minuti La pubblicazione dell’elenco ufficiale degli autovelox autorizzati in Italia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segna una svolta nella trasparenza dei controlli stradali. Per la prima volta è possibile conoscere marca, modello, matricola e posizione di ogni dispositivo installato dagli enti locali. Ma accanto alla novità emerge una criticità destinata a far discutere: non tutti gli apparecchi censiti risultano effettivamente omologati, come richiede la normativa per garantire la piena validità delle rilevazioni. Una questione che, alla luce della recente sentenza della Cassazione e delle osservazioni del Codacons, potrebbe riguardare direttamente anche il Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Autovelox censiti ma non omologati, il caso che potrebbe riguardare anche il Sannio

Argomenti simili trattati di recente

Stop agli autovelox non censiti, da oggi 29 novembre dovranno essere spenti, cosa accadrà Vai su X

Autovelox, nuovo elenco dei dispositivi autorizzati. Da oggi multe nulle per quelli non censiti - facebook.com Vai su Facebook

Autovelox, dal 30 novembre scatta l’obbligo di registrazione: cosa cambia per le multe - Dal 30 novembre solo i dispositivi registrati e correttamente omologati potranno produrre multe valide. mam-e.it scrive

Benevento, autovelox sotto esame: uno è già fuori gioco - Undici rispondono all'appello e possono ancora sperare di restare accesi, uno è già fuori gioco. Secondo ilmattino.it

Autovelox, nuovo elenco dei dispositivi autorizzati: ecco quali sono e dove si trovano - A partire da oggi gli automobilisti potrebbero vedere spenti molti autovelox installati lungo le strade italiane. Riporta corriereadriatico.it