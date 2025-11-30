Autovelox censiti ma non omologati il caso che potrebbe riguardare anche il Sannio
Tempo di lettura: 3 minuti La pubblicazione dell’elenco ufficiale degli autovelox autorizzati in Italia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segna una svolta nella trasparenza dei controlli stradali. Per la prima volta è possibile conoscere marca, modello, matricola e posizione di ogni dispositivo installato dagli enti locali. Ma accanto alla novità emerge una criticità destinata a far discutere: non tutti gli apparecchi censiti risultano effettivamente omologati, come richiede la normativa per garantire la piena validità delle rilevazioni. Una questione che, alla luce della recente sentenza della Cassazione e delle osservazioni del Codacons, potrebbe riguardare direttamente anche il Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
