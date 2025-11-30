Autovelox cambia tutto mai più multe | ecco perché
Entro la fine di novembre tutti i comuni d’Italia erano chiamati a comunicare marche e date di ogni macchina per l’omologazione Un incubo per tutti gli italiani. Ma adesso e per i prossimi mesi farà decisamente meno paura. Già perché per tante città e tantissimi comuni è arrivato il momento di spegnere gli autovelox che non sono stati censiti. Era un obbligo per omologare tutti quelli che sono sul territorio italiano, ma ne sono stati fatti pochi. (Ansa Foto) Cityrumors.it Colpe e responsabilità non contano anche perché di mezzo c’è qualcosa collegato alla burocrazia, ma i termini per la scadenza di tutti i comuni e le varie amministrazioni era di 60 giorni e in tanti non sono riusciti a rispettarlo, quindi, la maggior parte degli autovelox verrà disattivata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
