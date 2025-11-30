Automobilisti anziani bucano una gomma rimanendo in panne i carabinieri li aiutano a sostituirla

Cataniatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, una pattuglia della tenenza carabinieri di Mascalucia è intervenuta, lungo una via principale del centro abitato, in soccorso ad una coppia di anziani in difficoltà. Dopo aver notato un significativo rallentamento del traffico, i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Come intervenire correttamente in caso di gomma bucata - Se ci capita di bucare la gomma dell'auto, la prima cosa da fare, se siamo in marcia, è accostare l'auto in sicurezza. Riporta tg24.sky.it

automobilisti anziani bucano gommaScende dall’auto sulla corsia d’emergenza per una gomma buca: muore investito in autostrada verso Catania - Un automobilista 50enne è morto dopo essere stato investito da un'altra macchina mentre si trovava sull'A18 verso Catania ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Automobilisti Anziani Bucano Gomma