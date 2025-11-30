Automobili i fiorentini si tutelano | a Firenze record di assicurazioni contro furti e incendi

Il parco automobilistico italiano continua a invecchiare. Secondo gli ultimi dati diffusi da Segugio.it, quasi un proprietario di veicolo su quattro in Italia ha più di 60 anni, mentre la fascia dei giovanissimi alla guida è sempre più ridotta: gli under 25 rappresentano appena il 4,2% del totale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

