Auto si ribalta a Catania | morto un 38enne in Rianimazione il figlio di 14 anni

30 nov 2025

Un 38enne è morto e suo figlio, di 14 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona alta di via Palermo, a Catania. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall’uomo, una Smart, si sarebbe ribaltata dopo un impatto con uno spartitraffico, andando poi a schiantarsi contro un muro. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha soccorso padre e figlio, ma l'uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

auto si ribalta a catania morto un 38enne in rianimazione il figlio di 14 anni

