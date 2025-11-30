Auto precipita da un ponte tre morti in Sardegna

La vettura è finita in un torrente dopo essere uscita fuori strada lungo la provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna

Contenuti che potrebbero interessarti

Tossicia, auto esce di strada e precipita in una scarpata: 36enne soccorso con l’eliambulanza - facebook.com Vai su Facebook

Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 2 ... Riporta ansa.it

Perde il controllo dell'auto e precipita nel canale: tre le vittime - La tragedia è avvenuta nel nuorese: il conducente e gli altri due passeggeri sarebbero morti sul colpo ... Come scrive today.it

Siviglia, bagno chimico precipita da una gru e cade vicino alle auto. VIDEO - L'episodio, documentato anche in un video, è capitato all'interno di un cantiere attivo sul Ponte del Centenario a Siviglia. Come scrive tg24.sky.it