Auto precipita da un ponte tre morti in Sardegna | Altre tre vittime in un frontale nel Chietino

In Ogliastra sono morti tre uomini di origine nordafricana fra i 31 e i 33 anni. Tutte donne le vittime dello schianto sulla Fondovalle Sangro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna | Altre tre vittime in un frontale nel Chietino

