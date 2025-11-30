Auto precipita da un ponte tre morti in Sardegna | Altre tre vittime in un frontale nel Chietino

Tgcom24.mediaset.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ogliastra sono morti tre uomini di origine nordafricana fra i 31 e i 33 anni. Tutte donne le vittime dello schianto sulla Fondovalle Sangro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

auto precipita da un ponte tre morti in sardegna altre tre vittime in un frontale nel chietino

© Tgcom24.mediaset.it - Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna | Altre tre vittime in un frontale nel Chietino

Altre letture consigliate

auto precipita ponte treAuto finisce giù da un ponte, morti tre operai in Sardegna: il tragico volo in un torrente - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la ... Scrive msn.com

auto precipita ponte treAuto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada provinciale 2 ... Secondo ansa.it

auto precipita ponte treAuto precipita da un ponte, tre operai morti in Sardegna: il volo di 10 metri vicino la cascata - Tre operai egiziano sono morti stamattina dopo che la loro auto è precipitata in un torrente sulla SP27 tra Villagrande Strisaili e Tortolì ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Precipita Ponte Tre