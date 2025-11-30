Auto nel burrone a Villagrande Strisaili vicino Nuoro morti tre operai | erano appena arrivati in Sardegna

Incidente mortale a Villagrande Strisaili, nel Nuorese: tre operai sono precipitati in un burrone mentre viaggiavano a bordo della loro auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto nel burrone a Villagrande Strisaili vicino Nuoro, morti tre operai: erano appena arrivati in Sardegna

Auto nel burrone, tragedia a Villagrande: le tre vittime erano appena arrivate nell’isola per lavorare – ecco che cosa sappiamo Sul posto è arrivato anche il sindaco del paese Alessio Seoni - facebook.com Vai su Facebook

Villagrande, auto nel burrone sulla provinciale 27: tre morti Vai su X

Auto nel burrone, tragedia a Villagrande: le tre vittime erano appena arrivate nell’isola per lavorare – ecco che cosa sappiamo - Villagrande Strisaili Sono due operai egiziani di 33 anni e un terzo di 36, le vittime del tragico incidente di questa mattina, 30 novembre, sulla strada provinciale 27 tra Villagrande e Tortolì. Riporta lanuovasardegna.it

Tragico incidente sulla provinciale 27: tre morti - 20 di oggi, 30 dicembre, sulla provinciale 27 che collega Villagrande Strisaili a Tortolì. Come scrive lanuovasardegna.it

Auto precipita da un ponte, tre morti in Sardegna - Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in u ... Secondo msn.com