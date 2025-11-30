auto il pressing di merz su bruxelles

Il prossimo 10 dicembre sono attese novità sul futuro del sistema automotive europeo, messo in ginocchio da regole green suicide. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dovrà tenere ben presenti questi dati: la produzione di auto è crollata da 16 milioni di unità nel 2018 a soli 11,4 milioni nel 2024; i volumi dell’export sono diminuiti del 13,2% dal 2019 e le immatricolazioni sono calate di 2,4 milioni. «Questo crollo della domanda - evidenzia IndustriAll, che riunisce le varie sigle sindacali europee - non è solo una minaccia per la capacità industriale, ma anche per i lavoratori, le comunità e l’autonomia strategica di tutto il Continente». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

