Auto finisce giù da un ponte tre morti in Sardegna | il tragico volo in un torrente

Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada. 🔗 Leggi su Leggo.it

