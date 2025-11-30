Auto finisce giù da un ponte morti tre operai in Sardegna | il tragico volo in un torrente

Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, sono morti questa mattina nella loro auto precipitata da un ponticello, e finita in un torrente, lungo la strada. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Auto finisce giù da un ponte, morti tre operai in Sardegna: il tragico volo in un torrente

