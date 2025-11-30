Auto esce di strada e si ribalta | ragazzo grave al Civile

Grave incidente nella tarda serata di sabato 29 novembre a Lonato del Garda. Il bilancio è di un ferito in condizioni critiche: si tratta di un ragazzo di vent’anni che occupava il sedile del passeggero. Dopo lo schianto avrebbe perso conoscenza e, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

