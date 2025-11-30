Auto esce di strada e si ribalta | ragazzo grave al Civile

Bresciatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente nella tarda serata di sabato 29 novembre a Lonato del Garda. Il bilancio è di un ferito in condizioni critiche: si tratta di un ragazzo di vent’anni che occupava il sedile del passeggero. Dopo lo schianto avrebbe perso conoscenza e, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

auto esce strada ribaltaAuto esce di strada e si ribalta: ragazzo grave al Civile - Il bilancio è di un ferito in condizioni critiche: si tratta di un ragazzo di vent’anni che occupava il sedile del passegge ... bresciatoday.it scrive

Paura ad Atena Lucana. Auto esce fuori strada e si ribalta sul muretto di un’abitazione - Il conducente di una vettura ne ha perso improvvisamente il controllo finendo fuori strada, dove ha finito la sua corsa ribaltandosi sul muretto di un’abitazione. Segnala ondanews.it

auto esce strada ribaltaAuto esce di strada nella notte e finisce ribaltata nella boscaglia a lato strada: conducente miracolato - Mussolente, Range Rover fuori strada nella notte: conducente soccorso e mezzo messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Da nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Esce Strada Ribalta