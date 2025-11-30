Auto cade da un ponte morti tre uomini

Gazzetta.it | 30 nov 2025

A perdere la vita sono stati tre operai egiziani tra i 33 e i 36 anni. La vettura è volata per una decina di metri in un corso d'acqua sottostante. Il fatto è avvenuto in Saredegna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto cade da un ponte morti tre uomini

© Gazzetta.it - Auto cade da un ponte, morti tre uomini

