Auto cade da un ponte morti tre uomini

A perdere la vita sono stati tre operai egiziani tra i 33 e i 36 anni. La vettura è volata per una decina di metri in un corso d'acqua sottostante. Il fatto è avvenuto in Saredegna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto cade da un ponte, morti tre uomini

