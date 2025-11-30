Aurelia un’altra vittima Muore dopo lo schianto contro la barriera in cemento

ALBINIA Ci troviamo ancora una volta a contare un’altra vita inghiottita dalla Statale Aurelia. Mentre i politici si ’scannano’ a suon di parole e documenti su chi ha fatto di meno in decenni di promesse, e l’ Anas cerca da oltre un anno di trovare un’azienda che possa portare a termine i lavori nei pressi di Albinia – opere collegate alla realizzazione della cassa di espansione per rendere meno pericoloso il fiume Albegna – sull’Aurelia si continua a morire. Che sia nel tratto capalbiese, poco più di dieci chilometri che sono una roulette russa. Oppure vicino ad Albinia dove un restringimento con curva quasi a 90 gradi, crea un imbuto che tutto è meno che sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

