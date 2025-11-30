Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo Bar Centrale e lo Zecchino d’Oro | Sabato 29 novembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 29 novembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale, lo Zecchino d'Oro e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell'access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 29 novembre 2025. Su Rai1 Bar Centrale segna 1.559.000 spettatori (12.5%), mentre la Santa Messa è seguita da 904.000 spettatori (8.5%). A seguire, dopo A Sua Immagine di 10 minuti (865.000 – 8.7%) e il TG1 (1.038.000 – 10.2%), lo Zecchino d'Oro, preceduto dalla presentazione (1.

