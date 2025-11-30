Auditel 29 novembre 2025 confronto tra tu si que vales e ballando con le stelle

andamento degli ascolti del sabato sera: Tu Sì Que Vales e Ballando Con Le Stelle. Le analisi degli ultimi dati di audience mostrano come il pubblico televisivo abbia mantenuto un’attenzione consistente verso i principali programmi del palinsesto del sabato sera. La sfida tra le due produzioni di punta delle reti nazionali si conferma particolarmente equilibrata, con astri più o meno stabili in termini di share e capacità di attrazione. L’approccio alle performance delle trasmissioni rivela le dinamiche di un mercato televisivo che, seppur in evoluzione, conserva un certo meccanismo di conferme e scambi di leadership. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Auditel 29 novembre 2025 confronto tra tu si que vales e ballando con le stelle

