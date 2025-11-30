Audi in fuga a 180 km h gioielli gettati dal finestrino | ladri seminano il panico in paese

Momenti di alta tensione mercoledì mattina sulle strade di Ghedi, quando un’Audi A3 rubata ha seminato il panico durante un inseguimento ad alta velocità. Tutto è iniziato dopo un blitz in un’abitazione, dove una banda di ladri è stata sorpresa in flagrante dalla polizia locale. L’auto, già. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it