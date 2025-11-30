Audi A3 Allstreet | l' alleata perfetta per muoversi in città e non solo
Audi A3 Allstreet è arrivata sul mercato per proporre un’alternativa concreta ai SUV compatti: la base è quella della A3 Sportback, ma l’ assetto rialzato, le protezioni aggiuntive e alcune scelte stilistiche la rendono un modello più versatile e dal look più solido. Ora, a poco più di un anno dal debutto, la gamma si completa con l’arrivo della motorizzazione ibrida plug-in TFSI e, pensata per un uso quotidiano più efficiente e per offrire una brillantezza di guida superiore rispetto alle versioni mild hybrid. Con i suoi 204 CV complessivi, una batteria da 19,7 kWh e un’ autonomia elettrica omologata fino a 138 km, la Allstreet TFSI e mira a coniugare efficienza, prestazioni e praticità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
