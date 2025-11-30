Attitudini | nessuna la recensione Tutta coraggiosa vulnerabilità di Aldo Giovanni e Giacomo

Movieplayer.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophie Chiarello scrive e dirige un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano del trio comico. Al cinema dal 27 novembre. Ci vuole coraggio per aprirsi e raccontarsi, guardando a ciò che è stato e a ciò che sarebbe potuto essere. Dai palcoscenici scalcinati di qualche vecchio teatro milanese fino a New York City, sul set di uno dei film più sottovalutati degli anni Duemila (dopo aver sbancato il botteghino con una commedia da manuale, tutt'oggi citata a memoria). Coraggio, certo, ma pure desiderio, perseveranza, coscienza e incoscienza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

attitudini nessuna la recensione tutta coraggiosa vulnerabilit224 di aldo giovanni e giacomo

© Movieplayer.it - Attitudini: nessuna, la recensione. Tutta (coraggiosa) vulnerabilità di Aldo, Giovanni e Giacomo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attitudini nessuna recensione tuttaAttitudini: nessuna, la recensione. Tutta (coraggiosa) vulnerabilità di Aldo, Giovanni e Giacomo - Sophie Chiarello scrive e dirige Attitudini: nessuna, un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano di Aldo, Giovanni e Giacomo. Riporta movieplayer.it

attitudini nessuna recensione tutta"Attitudini: Nessuna”: il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo - Sophie Chiarello firma il documentario che ripercorre infanzia, carriera e crisi del trio; distribuzione Medusa dal 4 dicembre in 400 copie. Secondo globalist.it

attitudini nessuna recensione tuttaAttitudini: Nessuna, le recensione: Aldo, Giovanni e Giacomo sotto una nuova veste - I tre comici che hanno fatto la storia si raccontano come mai prima d’ora in Attitudini: Nessuna, il documentario diretto da Sophie Chiarello. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Attitudini Nessuna Recensione Tutta