Attitudini | nessuna la recensione Tutta coraggiosa vulnerabilità di Aldo Giovanni e Giacomo

Sophie Chiarello scrive e dirige un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano del trio comico. Al cinema dal 27 novembre. Ci vuole coraggio per aprirsi e raccontarsi, guardando a ciò che è stato e a ciò che sarebbe potuto essere. Dai palcoscenici scalcinati di qualche vecchio teatro milanese fino a New York City, sul set di uno dei film più sottovalutati degli anni Duemila (dopo aver sbancato il botteghino con una commedia da manuale, tutt'oggi citata a memoria). Coraggio, certo, ma pure desiderio, perseveranza, coscienza e incoscienza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

