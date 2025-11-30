Attitudini | nessuna la recensione Tutta coraggiosa vulnerabilità di Aldo Giovanni e Giacomo
Sophie Chiarello scrive e dirige un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano del trio comico. Al cinema dal 27 novembre. Ci vuole coraggio per aprirsi e raccontarsi, guardando a ciò che è stato e a ciò che sarebbe potuto essere. Dai palcoscenici scalcinati di qualche vecchio teatro milanese fino a New York City, sul set di uno dei film più sottovalutati degli anni Duemila (dopo aver sbancato il botteghino con una commedia da manuale, tutt'oggi citata a memoria). Coraggio, certo, ma pure desiderio, perseveranza, coscienza e incoscienza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#anteprima #spettacoli “ATTITUDINI: nessuna” con Aldo, Giovanni e Giacomo, la loro vita in un documentario di Sophie Chiarello, per i 40 anni di carriera. Dal 4 dicembre nei cinema. Di @zingrillo @medusa_film Vai su X
ANTEPRIMA SPETTACOLI “ATTITUDINI: nessuna” con Aldo, Giovanni e Giacomo, la loro vita in un documentario di Sophie Chiarello, per i 40 anni di carriera. Dal 4 dicembre nei cinema. Di Francesco Giovanni Zingrillo Medusa Film - Giovanni Storti - Giacom - facebook.com Vai su Facebook
Attitudini: nessuna, la recensione. Tutta (coraggiosa) vulnerabilità di Aldo, Giovanni e Giacomo - Sophie Chiarello scrive e dirige Attitudini: nessuna, un documentario in cui il valore dello storytelling si mischia al ritratto epocale, esaltando il profilo umano di Aldo, Giovanni e Giacomo. Riporta movieplayer.it
"Attitudini: Nessuna”: il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo sul grande schermo - Sophie Chiarello firma il documentario che ripercorre infanzia, carriera e crisi del trio; distribuzione Medusa dal 4 dicembre in 400 copie. Secondo globalist.it
Attitudini: Nessuna, le recensione: Aldo, Giovanni e Giacomo sotto una nuova veste - I tre comici che hanno fatto la storia si raccontano come mai prima d’ora in Attitudini: Nessuna, il documentario diretto da Sophie Chiarello. Segnala msn.com