Attenzione ad investire sull’intelligenza artificiale | è una bolla che rischia di esplodere e provocare danni gravi

Per settimane le Borse hanno macinato record su record. Milano aveva toccato i livelli più alti dal 2001, superando definitivamente l’onda lunga del crollo dei mutui subprime. Poi, all’improvviso, la frenata: Piazza Affari ha perso oltre il 2% in un’unica seduta, dopo il ribasso del venerdì. Una scossa violenta, figlia del timore crescente che nel settore dell’intelligenza artificiale si stia gonfiando una bolla speculativa. E, come la storia insegna, non esistono bolle buone. Gli investimenti nell’intelligenza artificiale si sono moltiplicati in modo vertiginoso, alimentati da aspettative altissime e da valutazioni che in alcuni casi hanno superato la logica industriale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

