Attacco a una chiesa in Nigeria rapiti un pastore e 11 fedeli

Imolaoggi.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite oggi durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

attacco a una chiesa in nigeria rapiti un pastore e 11 fedeli

© Imolaoggi.it - Attacco a una chiesa in Nigeria, rapiti un pastore e 11 fedeli

Almeno dodici persone, tra cui un pastore, sono state rapite oggi durante le funzioni religiose in una chiesa rurale nella Nigeria centrale, l'ultimo di una serie di rapimenti di massa avvenuti nel Pa ...

L'attacco ha scioccato centinaia di migliaia di spettatori collegati in diretta streaming con la funzione religiosa

Sono stati liberati i fedeli rapiti martedì scorso nel corso della preghiera nella chiesa pentecostale Christ Apostolic Church di Eruku, nello Stato di Kwara, nell'ovest del Paese.

