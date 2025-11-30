Atreju spacca la sinistra | i dem attaccano Conte e Orlando avverte Schlein di utilizzare di più il partito
Il caso Atreju spacca il campo progressista: oltre mille dirigenti del Partito Democratico riuniti a Montepulciano hanno attaccato duramente Giuseppe Conte per le polemiche sul mancato faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, mentre i riformisti convocati simultaneamente a Prato avvertono di voler pesare sulle scelte strategiche del partito. La frattura tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sul mancato confronto alla festa di Fratelli d’Italia ha dominato la tre giorni senese ‘Costruire l’alternativa’, che ha visto convergere le principali correnti che sostennero la mozione ‘Parte da noi’ al congresso 2023: i Dems di Andrea Orlando, AreaDem di Dario Franceschini e gli ex Articolo 1 di Roberto Speranza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
