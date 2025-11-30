Atmosfera bollente prima di Roma-Napoli | il messaggio di Conte alla squadra

Manca sempre meno per Roma-Napoli, la rifinitura di ieri a Castel Volturno si è svolta in un clima teso. Antonio Conte ha capito l’importanza della gara e, dopo aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione, ha lanciato un messaggio inequivocabile alla squadra. Napoli, ecco il messaggio di Conte alla squadra. Secondo Il Mattino, Antonio Conte avrebbe ribadito un concetto cruciale per la preparazione del match: la Roma aspetterà il Napoli, cercando di sfruttare la possibilità di allungare in classifica. Conte ha messo in guardia i suoi sulla partita che preparerà Gasperini. I calciatori del Napoli abbracciati dopo il secondo gol al Qarabag I giocatori si affidano sulla lunga esperienza del tecnico a gestire partite così importanti, per affrontare una gara che vale molto di più dei tre punti: in palio c’è l’orgoglio e la credibilità che tutti i grandi campioni cercano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

