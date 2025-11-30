Atletico Ascoli all’esame Vigor | Più forti delle assenze

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletico prosegue il proprio percorso di crescita dopo il successo di Sora. Emergenza in difesa per l’Atletico Ascoli in vista della sfida di questo pomeriggio alle 14.30 allo Stadio Del Duca, in una gara dove occorrerà assolutamente fare punti. Mister Simone Seccardini ha cosí analizzato il momento della squadra e presenta la sfida casalinga contro la Vigor Senigallia, valida per la prossima giornata di campionato. A Sora tre punti meritati, frutto di una prestazione importante. La squadra continua a crescere? "Assolutamente sì. La prestazione e i tre punti conquistati a Sora sono il risultato di una gara lucida e matura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

atletico ascoli all8217esame vigor pi249 forti delle assenze

© Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli all’esame Vigor: "Più forti delle assenze"

Leggi anche questi approfondimenti

atletico ascoli all8217esame vigorAtletico Ascoli all’esame Vigor: "Più forti delle assenze" - L’Atletico prosegue il proprio percorso di crescita dopo il successo di Sora. Da msn.com

atletico ascoli all8217esame vigorAtletico Ascoli-Vigor Senigallia, Seccardini: “Mi aspetto una partita aperta” - Mister Simone Seccardini analizza il momento della squadra e presenta la sfida casalinga contro la ... Segnala picenooggi.it

atletico ascoli all8217esame vigorAtletico Ascoli, Seccardini attende la Vigor Senigallia: «Noi competitivi nonostante le assenze» - L’allenatore analizza il successo di Sora e introduce il match casalingo contro la formazione di Clementi, soffermandosi anche sull’emergenza nel reparto difensivo ... Riporta lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Atletico Ascoli All8217esame Vigor