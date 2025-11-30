Atletico Ascoli all’esame Vigor | Più forti delle assenze

L’Atletico prosegue il proprio percorso di crescita dopo il successo di Sora. Emergenza in difesa per l’Atletico Ascoli in vista della sfida di questo pomeriggio alle 14.30 allo Stadio Del Duca, in una gara dove occorrerà assolutamente fare punti. Mister Simone Seccardini ha cosí analizzato il momento della squadra e presenta la sfida casalinga contro la Vigor Senigallia, valida per la prossima giornata di campionato. A Sora tre punti meritati, frutto di una prestazione importante. La squadra continua a crescere? "Assolutamente sì. La prestazione e i tre punti conquistati a Sora sono il risultato di una gara lucida e matura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

