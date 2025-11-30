Atalanta-Fiorentina le formazioni ufficiali | Palladino conferma l’undici di Francoforte

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli. Parola d’ordine continuità per Raffaele Palladino che conferma in blocco la formazione scesa in campo dal primo minuto a Francoforte: Lookman e De Ketelaere completano il tridente con Scamacca in qualità di riferimento avanzato. Ederson e De Roon in mediana, con Bellanova e Zappacosta sui binari esterni. Kossounou, Hien e Djimsiti a protezione di Carnesecchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it