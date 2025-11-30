Atalanta Fiorentina 2-0 | prima vittoria per Palladino in Serie A Viola ancora KO e sempre ultimi Come è andata

Atalanta Fiorentina 2-0: Palladino alla prima vittoria in Serie A, Viola ancora sconfitti e sempre ultimi. Come è andata la sfida. La scossa è arrivata, la crisi inizia a diradarsi a Bergamo, mentre si fa sempre più buia a Firenze. Nel match della domenica di Serie A, l’Atalanta rialza la testa e batte la Fiorentina con un netto 2-0 alla New Balance Arena. È la prima, vera gioia in questa Serie A per Raffaele Palladino: il nuovo tecnico nerazzurro, subentrato all’esonerato Ivan Juric, centra una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni della Dea e condanna i toscani all’ultimo posto (condiviso con il Verona). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

