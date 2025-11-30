Atalanta Fiorentina 2-0 | prima vittoria per Palladino in Serie A Viola ancora KO e sempre ultimi Come è andata
Atalanta Fiorentina 2-0: Palladino alla prima vittoria in Serie A, Viola ancora sconfitti e sempre ultimi. Come è andata la sfida. La scossa è arrivata, la crisi inizia a diradarsi a Bergamo, mentre si fa sempre più buia a Firenze. Nel match della domenica di Serie A, l’Atalanta rialza la testa e batte la Fiorentina con un netto 2-0 alla New Balance Arena. È la prima, vera gioia in questa Serie A per Raffaele Palladino: il nuovo tecnico nerazzurro, subentrato all’esonerato Ivan Juric, centra una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni della Dea e condanna i toscani all’ultimo posto (condiviso con il Verona). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-0: gol di Kossounou e Lookman, viola all’ultimo posto Stadio di Bergamo Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-r - facebook.com Vai su Facebook
We have kick-off in #Atalanta vs. #Fiorentina ! Join us on the LIVEBLOG #AtalantaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Atalanta-Fiorentina 2-0: palo di Kean! / Diretta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Secondo lanazione.it
Serie A: Atalanta batte Fiorentina 2-0, in gol Kossounou e Lookman CRONACA e FOTO - De Ketelaere tocca all'indietro per Kossounou sulla destra, il cross dell'ivoriano prende una traiettoria tesa verso la porta e si infila nel sette ... Segnala ansa.it
L’Atalanta di Palladino inizia la risalita, la Fiorentina sprofonda sempre di più: 2-0 a Bergamo - 0 a Bergamo una Fiorentina sempre più derelitta e ultima in classifica: decidono i gol di Kossounou e Lookman a cavallo dei due tempi ... Segnala fanpage.it