Atalanta Fiorentina 2-0 | prima vittoria per Palladino in Serie A Viola ancora KO e sempre ultimi Come è andata

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta Fiorentina 2-0: Palladino alla prima vittoria in Serie A, Viola ancora sconfitti e sempre ultimi. Come è andata la sfida. La scossa è arrivata, la crisi inizia a diradarsi a Bergamo, mentre si fa sempre più buia a Firenze. Nel match della domenica di Serie A, l’Atalanta rialza la testa e batte la Fiorentina con un netto 2-0 alla New Balance Arena. È la prima, vera gioia in questa Serie A per Raffaele Palladino: il nuovo tecnico nerazzurro, subentrato all’esonerato Ivan Juric, centra una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni della Dea e condanna i toscani all’ultimo posto (condiviso con il Verona). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

atalanta fiorentina 2 0 prima vittoria per palladino in serie a viola ancora ko e sempre ultimi come 232 andata

© Juventusnews24.com - Atalanta Fiorentina 2-0: prima vittoria per Palladino in Serie A, Viola ancora KO e sempre ultimi. Come è andata

Scopri altri approfondimenti

atalanta fiorentina 2 0Atalanta-Fiorentina 2-0: palo di Kean! / Diretta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Secondo lanazione.it

atalanta fiorentina 2 0Serie A: Atalanta batte Fiorentina 2-0, in gol Kossounou e Lookman CRONACA e FOTO - De Ketelaere tocca all'indietro per Kossounou sulla destra, il cross dell'ivoriano prende una traiettoria tesa verso la porta e si infila nel sette ... Segnala ansa.it

atalanta fiorentina 2 0L’Atalanta di Palladino inizia la risalita, la Fiorentina sprofonda sempre di più: 2-0 a Bergamo - 0 a Bergamo una Fiorentina sempre più derelitta e ultima in classifica: decidono i gol di Kossounou e Lookman a cavallo dei due tempi ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Fiorentina 2 0