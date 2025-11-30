Atalanta-Fiorentina 2-0 | Palladino condanna i viola all' ennesima sconfitta stagionale
Un’altra serata amara, l’ennesima di questa stagione, per la Fiorentina. A Bergamo i viola incassano un 2-0 che pesa molto più del semplice risultato quanto per la classifica, che vede la squadra di Vanoli ancora ultima a quota 6 punti dopo tredici giornate, e pesa per l’immagine di un gruppo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Atalanta Fiorentina 2-0: video, gol e highlights - Otto partite e oltre due mesi dopo, l'Atalanta ritrova la vittoria in campionato. Come scrive sport.sky.it
Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Carnesecchi (7) salva su Piccoli (5), Lookman (7) di nuovo in gol. Kean (5) bocciato - L'Atalanta di Palladino, dopo la vittoria in Champions League con il Francoforte si è confermata anche in campionato. Segnala msn.com
Atalanta-Fiorentina 2-0: viola sempre più a fondo - Bergamo, 30 novembre 2025 – La Fiorentina cercava a Bergamo la sua prima vittoria, ma collezione l’ennesima sconfitta. Come scrive lanazione.it