Atalanta-Fiorentina 2-0 Palladino batte la sua ex squadra | per la Viola ora è notte fonda
La vendetta dell’ex. L’ Atalanta di Raffaele Palladino, sbarcato a Bergamo lo scorso 11 novembre, batte la Fiorentina per 2-0 nel posticipo della 13a giornata di Serie A e inguaia sempre di più la squadra viola di Paolo Vanoli. Prima vittoria in campionato in casa sulla panchina nerazzurra per l’ex tecnico del Monza. Con questo risultato, infatti, l’Atalanta sale all’11esimo posto con 16 punti mentre la Fiorentina resta ultima a pari merito con il Verona con appena 6 punti e sempre 0 vittorie. Fischio finale. pic.twitter.comUQUCMSoJ4v — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 30, 2025 La partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
