Atalanta-Fiorentina 2-0 la vendetta dell' ex | Palladino aggrava la crisi viola

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 30 novembre 2025 - La dura legge nell'ex nel calcio, non solo in campo: Palladino ritrova da avversario la Fiorentina, passata nel frattempo dalle mani di Pioli a quelle di Vanoli senza un gran beneficio, come testimonia il mesto ultimo posto in classifica e lo zero spaccato nella casella delle vittorie. L'allenatore campano, a sua volta subentrato a Juric e reduce dal debutto infelice a Napoli, trova la prima vittoria della sua nuova avventura contro quel suo passato che forse non lo aveva apprezzato al punto giusto e lo fa grazie a un gol per tempo: in chiusura della prima frazione un tiro-cross inganna De Gea, che cade nella ripresa per mano di Lookman e per i nerazzurri si ferma così la striscia di 3 sconfitte consecutive, anche se le posizioni buone per l' Europa sono ancora lontane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

