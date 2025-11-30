Atalanta-Fiorentina 2-0 Kossounou e Lookman mandano a fondo i viola
(Adnkronos) – L'Atalanta supera in casa la Fiorentina per 2-0 nella tredicesima giornata di Serie A e rilancia le proprie speranze europee conquistando l'undicesimo posto. I viola restano invece fermi in penultima posizione e in piena zona retrocessione. A decidere sono i gol di Kossounou nel primo tempo e Lookman nella ripresa. Parte forte la Fiorentina .
