Asteroide rischia l' impatto con la luna | perché può essere rischioso per noi

Sono trascorsi circa 10 mesi da quando, a fine gennaio, Nasa ed Esa avevano lanciato l'allarme per i rischi connessi all'avvicinamento alla Terra dell' asteroide 2024 YR4. Appena un mese dopo il suo primo avvistamento effettuato tramite il telescopio Atlas, al corpo celeste di dimensioni comprese tra i 50 e i 90 metri era stato attribuito più dell'1% di probabilità di collisione con il nostro Pianeta. Sembra in apparenza una percentuale ridotta, ma in realtà era la prima volta che si raggiungeva un punto così alto di allerta dal momento della costituzione del network internazionale per gli asteroidi: si salì fino al 3,1% a febbraio, poi l'allarme rientrò nei mesi successivi (0,001%) dopo un calcolo più preciso della sua traiettoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Asteroide rischia l'impatto con la luna: perché può essere rischioso per noi

