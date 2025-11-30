Asso si schianta contro un ostacolo e sfonda il frontale dell’auto | gravissima

Asso, 30 novembre 2025 – Sono gravissime le condizioni di una donna di 35 anni, coinvolta in un incidente avvenuto la scorsa notte alle 22.40 in via Brusa ad Asso. L'auto su cui viaggiava, ha urtato frontalmente un ostacolo, sfondandosi completamente nella parte frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dall'abitacolo utilizzando anche le cesoie per tagliare le lamiere: oltre alla donna, è rimasto ferito un uomo di 46 anni. Sul luogo dell'incidente, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, sono arrivate squadre dai distaccamenti di Canzo, Erba e Como, che oltre a liberare i feriti, per affidarli alle cure dei soccorritori del 118, hanno dovuto mettere in sicurezza il tratto stradale, invaso dai detriti dell'auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asso, si schianta contro un ostacolo e sfonda il frontale dell’auto: gravissima

