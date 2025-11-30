Assalto dei proPal alla redazione del quotidiano La Stampa | identificate 36 persone

Solidarietà e condanna bipartisan delle Istituzioni e della politica per l’assalto subito ieri dalla redazione de La Stampa a Torino da parte di alcuni manifestanti proPal, che si sono staccati dal corteo in occasione dello sciopero generale e hanno fatto irruzione all’interno della redazione. Sono 36 le persone identificate dalla Digos dopo l’assalto di venerdì alla redazione torinese del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

