Sono 36 le persone identificate dalla Digos, a Torino, per l'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. La loro posizione è al vaglio degli investigatori in vista dell'inoltro di un'informativa completa in Procura. Intanto, da tutto il mondo politico - a iniziare dal presidente della Repubblica e dalla presidente del Consiglio, per proseguire con i leader di maggioranza e opposizione - sono arrivate parole di condanna per l'accaduto. Ma si è scatenata anche la polemica, dopo le affermazioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, arrivate ieri dal palco di Rebuild Justice, l'evento organizzato dal Global Movement to Gaza, a Roma.

© Tg24.sky.it - Assalto contro La Stampa, oltre 30 identificati. Polemica per le parole di Albanese