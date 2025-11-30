Assalto contro La Stampa oltre 30 identificati Polemica per le parole di Albanese
Sono 36 le persone identificate dalla Digos, a Torino, per l'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa. La loro posizione è al vaglio degli investigatori in vista dell'inoltro di un'informativa completa in Procura. Intanto, da tutto il mondo politico - a iniziare dal presidente della Repubblica e dalla presidente del Consiglio, per proseguire con i leader di maggioranza e opposizione - sono arrivate parole di condanna per l’accaduto. Ma si è scatenata anche la polemica, dopo le affermazioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, arrivate ieri dal palco di Rebuild Justice, l'evento organizzato dal Global Movement to Gaza, a Roma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
