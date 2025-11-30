Assalto con ruspa a un bancomat in Puglia il cancello dei carabinieri bloccato con una catena per non farli intervenire

Ma i residenti che hanno allertato il 112 per la ruspa che tentava di sfondare il muro delle Poste hanno fatto arrivare una pattuglia in servizio. I militari hanno così messo in fuga a mani vuote tre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

assalto con ruspa a un bancomat in puglia il cancello dei carabinieri bloccato con una catena per non farli intervenire

© Tgcom24.mediaset.it - Assalto con ruspa a un bancomat in Puglia, il cancello dei carabinieri bloccato con una catena per non farli intervenire

