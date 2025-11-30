Le autorità hanno identificato e denunciato 34 persone nell’ambito delle indagini sull’ assalto alla sede della Stampa avvenuto il 28 novembre 2025 a Torino. Come riporta lo stesso quotidiano, si tratta di giovani in gran parte esponenti di Askatasuna, storico centro sociale torinese. Alcuni di loro aderiscono ai collettivi Ksa (Kollettivo studentesco autonomo) e Cua (Collettivo universitario autonomo), molto vicini alla realtà autogestita di Corso Regina Margherita. La maggior parte era già nota alle forze dell’ordine – solo otto non hanno precedenti di Polizia. I reati di cui dovranno rispondere sono danneggiamento, imbrattamento, invasione di edificio privato e violenza privata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Assalto alla sede della Stampa, oltre 30 identificati